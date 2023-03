Ingredienti per 10 persone:

Per la tartare di fragole alle spezie

400 g fragole

150 g zucchero semolato

150 g acqua

5 g cannella a stecche

8 g gelatina in fogli

2 bacche di vaniglia

3 anice stellato



Per la panna Hoplà

350 g panna Hoplà da montare

{preparato già zuccherato)

1 buccia di limone verdello in zeste



Per lo streusel alle mandorle

100 g zucchero di canna

100 g burro fresco

100 g farina di mandorle

100 g farina 00 per paste frolle

1 g fior di sale

1 bacca vaniglia

Hoplà... fragole e panna

Preparazione

1. Portare a bollore, zucchero, acqua, vaniglia, le spezie e lasciare in infusione 20 minuti. Versare sulla brunoise di fragole, coprire con pellicola e cuocere al microonde fino alla giusta consistenza per circa 2-3 minuti a 1000 W. Aggiungere la gelatina idratata e versare su un contenitore quadrato con pellicola ad uno spessore di circa 5 mm, lasciare raffreddare.



2. Montare leggermente la panna conservare in una sac à poche con douille St. Honoré



3. Mescolare le polveri in una planetaria, aggiungere il burro freddo a pezzetti sino ad ottenere un composto granuloso: disporre il composto in una teglia in maniera irregolare, cuocere a160°C fino a colorazione circa 18-20 min.



4. Unire l'agar-agar alla purea di fragole e portare a 90°C. Con l'aiuto di un biberon da cucina colare in olio ben freddo il liquido caldo formando delle piccole sfere simili al caviale.



5. Montare il burro e lo zucchero a velo aggiungendo le uova, i tuorli ed il resto degli altri ingredienti. Amalgamare bene il tutto e versare negli stampi mettendo al centro qualche ribes. Cuocere a 175°C per 13-15 min. Cospargere sopra il ribes rosso e lo streusel alle mandorle.



Presentazione del piatto: coppare un rettangolo di tartare di fragole, dressare a zig-zag la panna Hoplà, zeste di limone verdello, perle di fragole e streusel alle mandorle. Adagiare accanto il tortino tiepido ai frutti rossi.

