In punta di piedi.

Ricetta di Luca Bnà della nazionale italiana cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Mudcake al cioccolato

38 g copertura fondente Tolteca 70% Novacrem

88 g zucchero semolato

62,5 g burro 82% massa grassa

62,5 g latte

50 g farina debole

25 g cacao

38 g uova intere

2,5 g lievito



Tolteca

54 g caffè in grani

189 g panna 35% massa grassa

189 g latte

54 g zucchero semolato

75 g tuorlo

150 g copertura fondente Tolteca 70% Novacrem



Ganache montata tolteca e mascarpone

225 g panna fresca 35% massa grassa

25 g sciroppo di glucosio

25 g zucchero invertito

175 g cioccolato Tolteca 70% Novacrem

227 g panna fresca 35% massa grassa

237 g mascarpone di latteria

10 g burro di cacao



Noci caramellate

210 g acqua

210 g zucchero

120 g noci Pecan



Salsa all'Amaretto di Saronno

400 g crema inglese di base

40 g Amaretto di Saronno



Crema inglese

190 g latte intero

190 g panna fresca 35% massa grassa

76 g tuorlo d'uovo

38 g zucchero semolato



Preparazione

Mudcake al cioccolato

Portare a 40°C la copertura fondente, lo zucchero semolato, il burro ed il latte. Emulsionare le uova ed infine incorporare le farine. Cuocere in forno a 160°c per 12 minuti circa.



Cremoso al caffè

Fare un'infusione a freddo con il caffè in grani, la panna ed il latte, successivamente cuocere il tuorlo e lo zucchero semolato fino ad ottenere la crema inglese (84°C). Versare il composto sulla copertura fondente ed emulsionare.



Ganache montata tolteca e mascarpone

Scaldare la panna con gli zuccheri a 70°C. Versare sulla copertura fondente il burro di cacao ed emulsionare. Raffreddare la massa aggiungendo la seconda parte della panna ed il mascarpone ben freddi. Lasciar stazionare una notte in frigorifero, il giorno dopo montare con una foglia fino ad ottenere una crema leggera ed areata.



Noci caramellate

Portare a bollore lo sciroppo di acqua e zucchero, aggiungere le noci Pecan e cuocere per 20 minuti. Scolare le noci dallo sciroppo e caramel­ lare in forno per sei minuti a 170°C.

Salsa all'Amaretto di Saronno

Aggiungere l'Amaretto di Saronno alla crema inglese.



Crema inglese

Portare a bollore la panna ed il latte. Versare sull'appareil di tuorli e zucchero precedentemente miscelati e cuocere a 84 °C.



Servizio

Creare una striscia di crumble sulla parte centrale del piatto. Posizionare sopra alternando la mudcake, il cremoso e la ganache montata. Finire con la salsa all'amaretto e noci caramellate.

