Latte in piedi al rosmarino con crema all’olio di oliva

Latte in piedi al rosmarino con crema all’olio di oliva.

Un dessert estivo nella ricetta di Elia Grillotti titolare e chef del Ristorante La Corte di Rieti e membro Euro-Toques Italia-

Ingredienti:

250 ml di latte

250 ml di panna fresca

7 gr colla di pesce

1 tuorlo d’uovo

1 cucchiaino di glucosio

70 ml olio EVO

Limone q.b.

1 ramoscello di rosmarino

100 gr di ciambelline al vino

25 gr di burro fuso

Zucchero di canna q.b.

Sale q.b.

Procedimento:

Lasciamo in infusione un ramoscello di rosmarino in 250 ml di latte per circa 1 ora, quindi portiamo a ebollizione, filtriamo e aggiungiamo 250 ml di panna fresca e 7 gr di colla di pesce ammollata e strizzata, mescolare fino a rendere omogeneo il composto, quindi versare negli stampi e mettere in frigo per almeno 2 ore, quindi sformala adagiandola nel piatto. Realizziamo una crema di olio evo emulsionando un tuorlo d’uovo con un cucchiaino di glucosio, qualche goccia di limone e 70 ml di olio evo. Frullare 100 gr di ciambellette al vino con 25 grammi di burro fuso, un cucchiaio di zucchero di canna e una presa di sale. Stendere su carta forno e cuocere in forno a 180° fino a doratura. Utilizzare come guarnizione del piatto.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.