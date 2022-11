Ingredienti

Per la Pâte à Bombe vaniglia e profumo di burro:

400 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

800 g panna lucida

40 g burro fuso

3 g bacca di vaniglia

15 g gelatina animale reidratata



Per il gel arancio e limone:

500 g purea arancia

500 g purea limone

160 g zucchero semolato

50 g amido modificato pregelatinizzato



Per la glassa a specchio rossa:

1100 kg cioccolato bianco

150 g panna liquida

375 g acqua

605 g zucchero semolato

38 g gelatina animale reidratata

8 g colorante rosso idrosolubile

Mini Panettone Gourmet

: montare la Pâte à Bombe con la vaniglia per 6 minuti, aggiungere il burro a filo, la gelatina ed infine la panna lucida.: mescolare lo zucchero e l’amido e mixare con la frutta per 2 minuti.: portare a bollore acqua e zucchero ed unire in brocca al resto degli ingredienti, poi mixare per 4 minuti. Filtrare e utilizzare a 38 gradi.: abbattere una fetta di panettone tagliato a ruota, tagliare dei cubetti e saltarli in padella con il burro per 3 minuti a fuoco medio. Raffreddare e abbattere, inserire poi i cubetti nel gel, versare negli stampi ed abbattere.: versare la Pâte à Bombe nello stampo, poi il gel di agrumi con i cubetti di panettone. Glassare sul piatto il gel di arancio, adagiare al centro piatto la monoporzione e decorare con foglia in cioccolato, spugnetta di panettone e foglia oro.

