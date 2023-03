Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!

Ingredienti:



200 g di farina

100 g di zucchero

2 uova

100 ml di latte

100 ml di olio di semi di girasole

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 pizzico di sale

50 g di cioccolato fondente spezzettato

100 g di lamponi freschi

Muffin al cioccolato con cuore di lamponi

Preriscaldare il forno a 180°C e preparare gli stampini per i muffin (oppure i pirottini di carta) sistemando i pirottini su una teglia per muffin.In una ciotola grande, mescolare insieme la farina, lo zucchero, il lievito e il sale.In un'altra ciotola, sbattere le uova con il latte e l'olio di semi di girasole.Versare gli ingredienti liquidi nella ciotola degli ingredienti secchi e mescolare bene fino a che l'impasto non risulta omogeneo.Aggiungere il cioccolato fondente spezzettato e mescolare bene.

Riempire i pirottini per muffin fino a metà con l'impasto.

Mettere un lampone al centro di ogni muffin e coprirlo con un po' di impasto rimanente.

Infornare per circa 20-25 minuti o finché i muffin non risultano dorati e cotti al centro.

Lasciar raffreddare i muffin nella teglia per qualche minuto, poi trasferirli su una gratella per farli raffreddare completamente.

