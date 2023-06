Muffin di mais e cioccolato bianco

Prova la dolcezza del mais, insieme al cioccolato bianco, per un dessert leggero e gustoso.

Ingredienti per 4 persone

100 g di Mais Bonduelle

180 g di farina bianca

70 g di burro

70 g di zucchero

1 uovo

120 g di yogurt naturale

30 g di scorza di arancia candita

50 g di cioccolato bianco

6 g di lievito in polvere

20 g di liquore strega

Preparzione

Step 1

Montate il burro con lo zucchero e il liquore.

Step 2

Aggiungete le uova, lo yogurt, il Mais Bonduelle, la scorzetta d’arancio e il cioccolato a pezzettini piccoli.

Step 3

Incorporate delicatamente la farina e il lievito, senza mescolare troppo.

Step 4

Dividete il composto negli stampini imburrati e infarinati e cuocete in forno caldo a 180° C per 15 minuti circa.

Step 5

Sfornate e servite i muffin ancora tiepidi, con una salsa alla vaniglia o della panna montata.

