Ingredienti:

500 g di farina 00

200 ml di latte tiepido

1 cubetto di lievito di birra fresco (o 1 bustina di lievito per dolci)

100 g di burro fuso

100 g di zucchero

3 uova intere + 1 tuorlo

50 g di uvetta sultanina

Scorza di un'arancia grattugiata

1 pizzico di sale

Pinza

Procedimento:

1. In una ciotola, sciogliere il lievito di birra fresco (o la bustina di lievito per dolci) nel latte tiepido e mescolare bene fino a quando non si sarà completamente sciolto.

2. In un'altra ciotola, unire la farina, lo zucchero, la scorza di arancia grattugiata e il pizzico di sale. Mescolare bene e formare un incavo al centro.

3. Aggiungere il latte con il lievito all'incavo del composto di farina, insieme alle uova intere, al burro fuso e all'uvetta sultanina. Impastare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

4. Coprire l'impasto con un panno umido e far lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, fino a quando non sarà raddoppiato di volume.

5. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendere l'impasto e lavorarlo ancora per qualche minuto. Quindi formare una palla e disporla in una teglia da forno rivestita con carta da forno.

6. Con un coltello, incidere la superficie dell'impasto a croce, quindi spennellare con il tuorlo d'uovo sbattuto.

7. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando la pinza di Pasqua non risulterà dorata e cotta.

8. Sfornare e far raffreddare prima di servire la Pinza di Pasqua. Si può gustare sia da sola che accompagnata con formaggio fresco o affettati.

