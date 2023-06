Savoiardo al profumo d'arancia, mango e cocco

Savoiardo al profumo d'arancia, mango e cocco.

Ricetta di Antonio Dell'Oro della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

20 Savoiardi Bonomi



Bagna leggera all'arancia

250 g acqua

180 g zucchero semolato

2 g scorza arancia intera

10 g distillato di fiori d'arancio



Crema montata al cocco

150 g panna (A)

30 g zucchero semolato

35 g massa di gelatina

225 g panna (B)

150 g mascarpone

45 g Malibu



Confit di mango

250 g polpa di mango

6 g Addensami Fic

20 g zucchero di canna

5 g succo di limone



Meringhe croccanti al cocco

125 g albume

125 g zucchero a velo

40 g cocco in polvere

2 g Addensami Fic

Preparazione

Bagna leggera all'arancia

Portare a bollore acqua e zucchero con le zeste d'arancia, far raffreddare il liquido e raggiunti i 40°C aggiungere il distillato di fiori d'arancia e conservare.



Crema montata al cocco

Unire la panna (A) con lo zucchero e portare a 70°C, unire la massa di gelatina, miscelare il composto con i restanti ingredienti. Far maturare la crema in frigorifero per 24 ore prima di montarla ed utilizzarla.



Confit di mango

Portare a 15°C la polpa di mango ed aggiungere il composto di zucchero, Addensami e succo di limone. Cuocere fino a 104°C.



Meringhe croccanti al cocco

Montare l'albume con lo zucchero a velo e Addensami miscelati precedentemente. Una volta ottenuta una spuma stabile aggiungere il cocco e dressare su una teglia con l'aiuto di una sac à poche. Cuocere inizialmente a 130°C per 5 minuti. Continuare la cottura a 95°C per so minuti con valvola aperta.



Servizio

Tuffare il savoiardo nella bagna all'arancia e adagiare al centro del piatto; farcire partendo dal centro del biscotto con la confit di mango e arricchire con del mango fresco a cubetti. Dressare la crema al cocco con l'aiuto di una sac à poche con bocchetta liscia n.12. Formare degli spuntoni o gianduiotti sopra la farcitura al mango. Ultimare il dolce con la parte decorativa formata da cocco fresco affettato, cubetti di mango, zeste d'arancia e mentuccia.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.