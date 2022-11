Ricette semplici, ma originali, per portare a tavola tutta la bontà del Gorgonzola Dop anche a Natale.

Sul pandoro per un dolce diverso

DOSI PER 4 PERSONE

• Gorgonzola Dop dolce 300 g

• Latte 0,25 l

• Pandoro 1 kg

• Zucchero 75 g

• Cannella quanto basta



DIFFICOLTÁ: FACILE

PREPARAZIONE 15 min



Vino consigliato: Passito di Pantelleria



Tagliate un pandoro a fette e distribuitele su un piatto da dessert. Lavorate a crema 300 g di Gorgonzola dolce DOP con un quarto di litro di latte, 75 g di zucchero e un pizzico di cannella.

Per finire spalmate la salsa sul pandoro o servitela a parte in una ciotola.

Avrete così un dolce insolito da servire in un’occasione speciale.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.