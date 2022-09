Per la pasta choux:

300 g latte

200 g acqua

50 g olio evo

250 g burro

7 g sale

8 g zucchero

280 g farina

500 g uova intere

Unire i primi sei ingredienti e portare ad ebollizione quindi unire la farina e cuocere sbattendo con un cucchiaio. Posizionare il composto in planetaria ed incorporare le uova una per volta. Stampare i bignè su una placca da pasticceria posizionando il craquelin al cacao sopra e cuocere in forno a 200 gradi per 18 minuti.

Tirami-choux

100 g burro 120 g zucchero a velo100 g farina40 g cacao amaroUnire tutti gli ingredienti e formare un composto omogeneo. Stendere ad uno spessore di 1 cm e coppare. Posizionare sul bignè prima della cottura.285 g zucchero85 g acqua200 g tuorli15 g gelatina in fogli300 g mascarponePortare a 121 gradi lo zucchero e l acqua quindi versare a filo il composto sui tuorli in planetaria. Mescolare finché il composto non è ben soffice ma consistente. Unire quindi la colla di pesce sciolta e il mascarpone. Lasciare raffreddare.330 g latte intero90 g panna120 g zucchero100 g tuorli1 baccello vaniglia 20 g liquore all’anice.Portare tutti gli ingredienti a 82 gradi e far addensare mescolando. Far riposare in frigo per una notte. Versare in gelatiera e mantecare.400 g panna fresca125 g zucchero60 g caffè ristretto125 g tuorloPortare tutti gli ingredienti a 85 gradi mescolando di continuo con una frusta. Lasciare intiepidire.





Per il crumble all'anice:

150 g farina di mandorle

50 g farina 00

100 g burro freddo

5 g anice stellato grattugiato

2 g sale fino

Mescolare gli ingredienti in una planetaria munita di foglia. Stendere il composto su una placca da forno antiaderente e cuocere a 180 gradi per 20 minuti circa.



Composizione del piatto: riempire il bignè con la crema di tiramisù e spolverizzare con del cacao amaro. Posizionare a lato il crumble all'anice con il suo gelato e versare in uscita la crema inglese al caffè. Concludere con una foglia di menta fresca.



