Tiramisù

In testa alla classifica dei dolci più amati il Tiramisù non conosce confini e il suo successo lo vede protagonista assoluto a livello mondiale.



Ingredienti:

500g di mascarpone

5 uova

150g di zucchero

500g di savoiardi

1 tazza di caffè forte

2 cucchiai di cacao in polvere



Preparazione

1. Separare i tuorli dalle chiare d'uovo.

2. Sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa.

3. Aggiungere il mascarpone e mescolare bene.

4. Montare a neve gli albumi e aggiungerli alla crema di mascarpone delicatamente.

5. Inzuppare i savoiardi nel caffè e disporli in uno stampo da torta.

6. Versare la crema di mascarpone sopra i savoiardi e livellare bene.

7. Spolverizzare con il cacao in polvere.

8. Coprire e mettere in frigorifero per almeno due ore prima di servire.

