Ingredienti per la torta:

200 g di nocciole tritate finemente

200 g di zucchero semolato

200 g di burro ammorbidito

4 uova grandi

150 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale



Per la decorazione:

zucchero a velo

nocciole intere

Torte alle nocciole

Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare e infarinare una tortiera da 24 cm di diametro.In una ciotola, mescolare le nocciole tritate finemente con la farina, il lievito e la scorza grattugiata di limone. Mettere da parte.In una ciotola grande, sbattere il burro ammorbidito con lo zucchero semolato fino a quando la miscela diventa cremosa e spumosa.Aggiungere le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta.Aggiungere gradualmente la miscela di nocciole, farina, lievito e scorza di limone alla miscela di burro e zucchero, mescolando bene fino a quando tutti gli ingredienti sono ben amalgamati.





Versare l'impasto nella tortiera preparata e livellare la superficie con una spatola.

Cuocere la torta in forno preriscaldato per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta è dorata e uno stecchino infilato al centro esce pulito.

Sfornare la torta e lasciarla raffreddare completamente sulla teglia.

Prima di servire, decorare la torta alle nocciole con dello zucchero a velo e delle nocciole intere.

