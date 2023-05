Torta di mele

Una ricetta facile e veloce, ottima dopo un pranzo o servita per il tè delle cinque. Dalle origini medievali ai giorni nostri, la torta di mele viene oggi preparata in tutto il mondo ed ogni paese ha la sua particolare variante.

Ingredienti:

4 mele medie

250 g di farina 00

100 g di zucchero semolato

100 g di burro

2 uova medie

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Latte (q.b.)

Zucchero a velo (per decorare)

Preparazione

1. Inizia la preparazione della torta di mele preriscaldando il forno a 180°C e imburrando una teglia da forno di circa 22 cm di diametro.

2. Sbuccia le mele, tagliale a fettine sottili e mettile da parte.

3. In una ciotola, setaccia la farina, il lievito per dolci e il pizzico di sale.

4. In un'altra ciotola, lavora il burro morbido con lo zucchero semolato fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

5. Aggiungi le uova alla crema di burro e zucchero, una alla volta, continuando a lavorare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

6. Aggiungi gradualmente la miscela di farina e lievito al composto di burro e uova, mescolando delicatamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

7. Aggiungi gradualmente il latte, continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto morbido e cremoso.

8. Versa l'impasto nella teglia preparata e livellalo bene con una spatola.

9. Disponi le fettine di mela sulla superficie dell'impasto, facendole aderire leggermente alla massa.

10. Inforna la torta di mele in forno caldo per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata in superficie e cotta al centro.

11. Sforna la torta di mele e lasciala raffreddare completamente.

12. Spolvera la superficie della torta con zucchero a velo prima di servire.

