INGREDIENTI PER 10 PERSONE

PER IL BISCOTTO ALLE MANDORLE

430 g pasta di mandorle al 50% di frutta

130 g di zucchero semolato

210 g di tuorlo

150 g di uovo

250 g di albumi

130 g di zucchero

100 g di farina sfoglia

50 g di cacao in polvere

100 g di cioccolato Caraibi 66%

100 g di burro chiarificato liquido

Torta di pesche, mandorle e cioccolato amaro, gelato di mandorle

220 g di cioccolato fondente90 g di tuorlo40 g di zucchero220 g di latte intero220 g di panna625 g pesche bianche375 g zucchero semolato8 g pectina23 g succo di limone 1 g vaniglia in bacche1000 g latte di mandorle 300 g panna160 g zucchero66 g latte in polvere66 g destrosio10 g stabilizzante66 g glucosioq.b. estratto di mandorla3 pesche nociq.b. mandorle puliteq.b. basilico frescoq.b. sale30 foglie di basilico20 fogli di cioccolato temperatoRaffinare lo zucchero con la pasta di mandorle fino a che non sarà ridotto a una polvere.Portare in planetaria con la foglia e aggiungere poco alla volta le uova e i tuorli miscelati, fino ad ottenere una crema di uovo completamente liscia, quindi passare alla foglia e montare bene il composto fino a farlo scrivere.Montare bene gli albumi e lo zucchero fino ad ottenere un meringaggio morbido.Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con il burro chiarificato.Setacciare la farina e il cacao in polvere.Aggiungere la montata di tuorli e uova al cioccolato, la prima parte con la frusta per portarle alla stessa consistenza e poi con la Marisa dall’alto verso il basso in modo da arieggiarlo bene, quindi aggiungere al composto incorporando bene dall’alto verso il basso un po’ la meringa e un po’ le farine setacciate.Stendere con l’aiuto di una spatola a gomito su di una teglia foderata di carta forno il composto e cuocerlo in forno a 200° x 7’ in modo che dentro rimanga umido.Ritirare dal forno e abbattere velocemente.Procedere come per una normale crema inglese e aggiungerla in tre passaggi ancora calda al cioccolato precedentemente fuso coprire con pellicola a contatto e ritirare in frigorifero fino a che non sarà completamente rappreso, quindi ritirare in una poche a duille con una bocchetta tonda e conservare in frigorifero.Sbucciare e tagliare a pezzi le pesche, unire lo zucchero e lasciare macerare in frigorifero per due ore.Portare a leggera ebollizione e unire la bacca di vaniglia, coprire e lasciare tutta la notte in frigorifero.Il giorno dopo unire la pectina mescolata con un po’ di zucchero e cuocere sul fuoco (60/62° brix) togliere dal fuoco e aggiungere il succo di limone.Portare a bollore tutti gli ingredienti avendo cura di mixare lo stabilizzante con lo zucchero. Raffreddare, congelare e pacossare quindi mantenere in congelatore fino al momento del servizio.Per montare stendere uno strato di marmellata sul biscotto ben freddo, quindi con la poche a duille stendere il cremoso al cioccolato sopra la composta, sovrapporre un altro strato di biscotto e ripetere l’operazione, congelare e tagliare dei rettangoli della dimensione di 8cm per 3cm.Sulla sinistra del piatto disporre il rettangolo di torta e porre le cialde di cioccolato ai lati in modo da donarle movimento.Coprire con il cremoso al cioccolato la parte superiore della torta e disporle ad una distanza regolare tre spicchi di albicocca e su ogni spicchio di albicocca tre foglie di basilico.Tagliare una macedonia regolare della dimensione di 0,1cm con le pesche noci e condirla con succo di limone basilico e mandorle finemente tritate, quindi disporla ben asciutta sulla destra del piatto con l’aiuto di un coppapasta di 2cm e appoggiarvici sopra una quenelle di gelato alla mandorla. Servire