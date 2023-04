Ingredienti:

200 g di riso

1 l di latte

200 g di zucchero

4 uova intere

1 limone non trattato

1 bustina di vanillina

50 g di burro

50 g di amaretti

Zucchero a velo q.b.

Torta di riso

Procedimento:

1. In una pentola, cuocere il riso in acqua bollente per circa 10 minuti. Scolarlo e raffreddarlo.

2. In una ciotola, sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la scorza grattugiata di un limone e la vanillina, mescolare bene e aggiungere il riso.

3. In un'altra pentola, scaldare il latte a fuoco medio, aggiungere il burro e farlo sciogliere. Aggiungere il composto di uova e riso alla pentola del latte caldo, mescolando bene.

4. Far cuocere il tutto a fuoco basso per circa 20-25 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il composto si sarà addensato.

5. Spegnere il fuoco e aggiungere gli amaretti sbriciolati, mescolando bene.

6. Versare il composto in una teglia da forno imburrata e infarinata e livellare la superficie.

7. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a quando la Torta di Riso Piemontese non risulterà dorata e cotta.

8. Sfornare e far raffreddare, quindi spolverizzare con dello zucchero a velo prima di servire la Torta di Riso Piemontese. Si può gustare sia calda che fredda, accompagnata con una pallina di gelato alla vaniglia o della panna montata.

