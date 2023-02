Al cuor non si comanda e il 14 febbraio la gola è partner del cuore. Se poi il dessert scelto profuma di benessere, tanto è delicato e senza glutine, ancora meglio. Alla base della sfiziosa ricetta che propongono per l’occasione i pastry chef di Farmo, leader del gluten free, c’è l’esclusiva miscela Fibrepan-Cake Farmo che, grazie alla sua elevata lavorabilità e facilità di utilizzo, è un toccasana per sfornare un dolce ricco di salute e dal gusto favoloso, capace di conquistare il palato della "dolce metà" più esigente. Non resta che seguire i vari passaggi e degustare per credere. Buon, buonissimo, San Valentino... Farmo, I love you!



Occorre avere uno stampo a forma di cuore e i seguenti ingredienti:

Fibrepan-Cake 250 g

Uova 2 (100 g)

Tuorlo d’uovo 50 g

Burro ammorbidito 125 g



Per la glassa:

Cioccolato bianco da temperare 50 g

Codette di cioccolato colorata o diavolini

Torta gluten free fatta col cuore

Preparazione

Miscelare tutti gli ingredienti in una planetaria fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Colarlo quindi all'interno di stampi di carta a forma di cuore.

Cuocere in forno a 180° per 25 minuti.

Infine decorare con glassa di cioccolato bianco, spolverando sopra codette di cioccolato o diavolini colorati.

Fibrepan-Cake Sacchetto da 500g

Fibrepan-Cake è l’esclusiva miscela per creare golosi dolci senza glutine: torte, piccola pasticceria e altre delizie in versione gluten free. L’elevata lavorabilità, la facilità di utilizzo e l'eccellente resa dell'impasto lo rendono ideale per la preparazione di dolci senza glutine. Ma non solo! Farmo è da sempre sinonimo di qualità e gusto nei prodotti salutistici caratterizzati dall’assenza di glutine. La selezione rigorosa di ingredienti di alta qualità, l’attenzione e la cura nella preparazione garantiscono alimenti sicuri e dal gusto eccellente, capaci di conquistare i palati più esigenti. Contiene latte. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia. In vendita su Shop.Farmo.com a € 4,10.

Per maggiori informazioni: www.farmo.com

