La torta è farcita con crema chantilly e decorata con fiocchi di pan di Spagna sbriciolati.



Torta mimosa

200 g di farina 00200 g di zucchero6 uova100 g di burro 1 bustina di lievito per dolciscorza di 1 limone grattugiatapanna fresca per la farciturazucchero a velo per decorare





Preparazione

Preriscaldare il forno a 180°C.

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ferma.

In una ciotola, mescolare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungere il burro fuso e la scorza di limone grattugiata e mescolare bene.

Unire la farina setacciata con il lievito e mescolare delicatamente.

Incorporare gli albumi montati a neve al composto, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto per evitare di smontare il tutto.

Versare il composto in una teglia da 22 cm di diametro imburrata e infarinata e cuocere in forno per circa 35-40 minuti, o finché la torta risulta dorata e cotta al centro.

Lasciare raffreddare completamente la torta, poi tagliarla in due dischi orizzontali.

Farcire la torta con della panna fresca, mettendo una buona quantità tra i due dischi e sulla superficie della torta.

Decorare la torta con zucchero a velo spolverato sulla superficie e, se si desidera, aggiungere qualche fiore o decorazione a tema.

