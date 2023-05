Torta Sacher

La Sacher Torte è originaria dell'Austria ma molto amata anche in Italia, perfetta per chi il sapore intenso e deciso del cioccolato fondente.



Ingredienti

Per la torta:

• 200 g di cioccolato fondente

• 200 g di burro

• 200 g di zucchero semolato

• 6 uova medie

• 200 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• Una punta di cucchiaino di sale

• Marmellata di albicocche

Per la glassa:

• 150 g di cioccolato fondente

• 150 g di zucchero a velo

• 100 ml di acqua

Preparazione:

1. Inizia sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, e lascialo raffreddare.

2. In una ciotola grande, lavora il burro a temperatura ambiente con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto morbido e spumoso.

3. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

4. Aggiungi il cioccolato fuso, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo.

5. Setaccia la farina con il lievito e il sale, e aggiungili al composto di uova e cioccolato, mescolando con una spatola fino ad ottenere un impasto omogeneo.

6. Versa l'impasto in una tortiera da 24 cm di diametro, precedentemente imburrata e infarinata, e livellalo con una spatola.

7. Inforna la torta in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la torta è cotta al centro.

8. Sforna la torta e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente.

9. Taglia la torta a metà, orizzontalmente, e spalma una generosa quantità di marmellata di albicocche sulla metà inferiore.

10. Copri la torta con la metà superiore e prepara la glassa.

11. Per preparare la glassa, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde.

12. In un pentolino, sciogli lo zucchero a velo in acqua a fuoco basso, mescolando continuamente, fino a quando lo sciroppo risulta denso e trasparente.

13. Togli dal fuoco e aggiungi il cioccolato fondente fuso, mescolando bene fino ad ottenere una glassa liscia e omogenea.

14. Versa la glassa sulla torta, livellandola con una spatola.

15. Lascia la torta riposare per almeno un'ora prima di servirla, in modo che la glassa si solidifichi.

