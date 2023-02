Ingredienti per 10 persone

10 quadrati di Scrocchiarella di Riso Venere da 6x6 cm



Per il gelato al rosmarino

150 g zucchero

100 g panna fresca

3 g neutro per gelato

1 l latte

q.b. rosmarino

Omaggio alla neve

1 mazzo di strigoliq.b. sale, olio evo

Preparazione

1. Portare il latte a 90°C e mettere il rosmarino in infusione per 24 ore. Scolare il latte dal rosmarino, riscaldare ed aggiungere lo zucchero, il neutro e la panna. Raffreddare e man­tecare in gelatiera.



2. Completare la cottura della scrocchiarella in forno a 250°C per 8 minuti. Tagliare i qua­drati delle dimensioni di cm 6x6, fare raffreddare ed adagiarci sopra una piccola sfera di gelato al rosmarino. Guarnire con delle foglioline di strigoli e condire con poco sale ed olio evo.

