Ingredienti per 10 persone

Per il pane al vapore

500 g Farina Mix per Pane gluten free Nt Food

300 g latte

10 g lievito di birra

20 g semi di lino

12 g zucchero

15 g sale

75 g burro



Per la carne

500 g entrecote

q.b. sale. pepe. olio evo, macis



Per la crema di fagioli

300 g fagioli in vetro cotti

30 g cipollotto fresco

q.b. sale pepe. olio evo



Per le cime di rapa al salto

200 g cime di rapa

Pane al vapore ai semi di lino con carne salà scottata, crema di fagioli bianchi e cime di rapa al salto

1. Impastare tutti gli ingredienti per il pane e per ultimo aggiungere il burro, il sale e lasciare lievitare fino al doppio del volume. Spezzare la lievitazione, fare delle palline da 60 g e farli rilievitare. Infornare in forno al vapore.2. Aggiungere alla carne il macis, il pepe, aglio e alloro e lasciarla marinare sottovuoto. Togliere la carne dal sottovuoto, asciugarla e scottarla fino a raggiungere i 50°C al cuore.3. In un tegame far rosolare il cipollotto con olio evo e aggiungere i fagioli, far cuocere qual- che minuto e dopo aver aggiustato di sale e pepe rullare e setacciare.4. Mondare e lavare le cime di rapa, sbianchirle e cuocerle al salto, condire.: montare il panino con gli ingredienti. Temperatura di servizio: freddo/tiepido.

