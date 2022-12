Ingredienti per 6 persone

• 1 kg baccalà norvegese, dissalato

• 4 rametti di rosmarino

• 6 spicchi d’aglio

• 400 ml olio d’oliva

• 3 anice stellato

• 4 chiodi di garofano

• 6 grani di pimento (detto anche “pepe garofanato” o “pepe di Giamaica”)

• 6 grani di pepe nero

• 10 grani di pepe rosa

• 3 cucchiai di scorze d’arancia

• 6 patate

• 6 pomodori

• 2 rametti di timo

• 8 tuorli

• 150 ml succo d’arancia

• 4 rametti di aneto

• ½ cucchiaio pepe in polvere

• Sale





Baccalà norvegese alle spezie

• Preriscaldare il forno a 120 °C.• Grattugiare la scorza di arancia e pelare l’aglio.• Disporre il baccalà dissalato in una teglia, condire con la scorza d’arancia e un filo d’olio d’oliva.• Aggiungere poi tutte le spezie (pimento, anice stellato, pepe nero e pepe rosa), il rosmarino e l’aglio.• Condire nuovamente con altro olio d’oliva prima di infornare a 120 °C per 2 ore, avendo cura di bagnare di tanto in tanto il baccalà con la sua salsa.• Preparare i pomodori confit: pelare i pomodori, tagliarli a spicchi e rimuovere i semi. Disporli in una teglia e condire con un filo d’olio e timo. Infornare a 120 °C per 40 minuti.• Per preparare la salsa, mettere i tuorli nel frullatore e condire con sale, pepe nero e olio d’oliva. Frullare fino ad ottenere un’emulsione. Aggiungere il succo d’arancia e l’aneto, e frullare nuovamente per amalgamare la salsa.• Far bollire le patate e tagliarle a fette. Scolare un po’ d’olio dalla teglia del baccalà e far dorare le patate in padella, per 2-3 minuti per lato.• Servire il baccalà accompagnato dalle patate dorate, i pomodori confit e la salsa.

