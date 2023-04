Per il branzino marinato:

100g polvere di erbe aromatiche

50g di zucchero semolato

50g di sale fino

1 scorza di arancia

1 filetto di branzino



Marinare 12 ore il filetto di branzino con il sale lo zucchero e la scorza di arancia.

Trascorso il tempo lavare il filetto sotto acqua corrente e asciugare con carta.

Tagliare a strisce sottili il filetto marinato e passare ogni striscia di pesce nella polvere verde di erbe , quindi poi riunire tutte le strisce di pesce insieme arrotolandole con la pellicola da cottura.

Cuocere il rotolino di pesce a 55 gradi dagli 8 ai 12 minuti, quindi raffreddare in acqua e ghiaccio.

Branzino, erbe aromatiche, radici, caviale di aringa

RavanelliRape rosa e gialleRape rosse100g acqua50g aceto di vino bianco10g di sale30g di zucchero semolatoIn un pentolino mettere l acqua, l acetilo zucchero e il sale, quindi far bollire la soluzione e subito raffreddare il tutto. Tagliare in diverse forme le radici e le rape, dunque metterle sottovuoto con la soluzione fatta e cuocere in forno a vapore 5 minuti a 90 gradi, raffreddare in acqua e ghiaccio.400g di lische e puliture di pesce cipolla bianca50g di sedano rapa1 costa di sedano verde1 stecca di lemongrass20g di zenzero200g di vino bianco150 burro freddo40g caviale di aringaRosolare in una casseruola capiente le verdure tagliate a brunoise e farle leggermente dorare , aggiungere le lische di pesce e far leggermente rosolare.Sfumare con il vino bianco e coprire con acqua fredda, dunque aggiungere le spezie e far bollire 40 minuti. Filtrare il tutto e portare a riduzione aggiustando di sale.Montare la salsa ottenuta con il burro freddo fino ad ottenere la consistenza desiderata e tenere in caldo. Aggiungere il caviale e assaggiare di sale.

