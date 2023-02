La ricetta nasce all'interno del progetto “LET’S EAT - European Authentic Taste” che mira a migliorare il livello di conoscenza dei pregi dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea e ad aumentarne la competitività e il consumo, all’interno di tre paesi target scelti: Italia, Francia e Belgio. La campagna si rivolge direttamente ai consumatori, ai media e ai professionisti, per promuovere un cambiamento culturale verso gli alimenti di qualità e aumentare il consumo di frutta e verdura nel contesto di abitudini corrette ed equilibrate, una priorità dell’Unione Europea.

I prodotti sono presentati e promossi al di fuori del loro classico contesto di consumo mescolati insieme per produrre un’idea nuova, fresca e glamour di una pausa energetica di qualità con un Gusto Autentico Europeo.

Per il cannolo di tonno:

Tagliare a fette sottili il tonno, aromatizzarlo con olio extravergine e scorse di limone ed arancia. Arrotolare su un tappetino riempiendo con la Tuma precedentemente frullata con poca panna per rendere l’impasto cremoso, unite il finocchietto selvatico.

Per il crumble di Pecorino al nero di seppia:

50 g di pane raffermo

25 g di pecorino siciliano

25 g di burro

10 g di nero di seppia

Miscelare ed infornare a 140°C per 20 minuti circa

Per il croccante di Speck:

Tagliare il salume per ricavarne “spaghetti” sottili, friggere per immersione in olio

Cannolo di crudo di tonno agli agrumi, ripieno di Tuma e finocchietto selvatico, crema di ricci di mare, mostarda di ciliegie e speck croccante

Per la crema di ricci di mare:

50 gr di patata bollita

20 gr di ricci di mare

10 gr di succo di arancia e limone

Sale q.b.

Emulsionare

Per la mostarda di ciliegie:

100 g di ciliegie

20 g di zucchero

Succo di un quarto di limone

Due cucchiai di vino bianco secco

2 gocce di essenza di senape

Cuocere gli ingredienti, aggiungere la senape alla fine e lasciare freddare il composto

