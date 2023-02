Ingredienti per 10 persone

Per la crocchetta

400 g Halibut Royal Greenland

10 g basilico

5 g prezzemolo

2 g menta

300 g pane raffermo

4 g pinoli

20 g uva sultanina

200 g patate lesse

500 g pastella (acqua e farina)

q.b. pane in cassetta tagliato a brounoise

q.b. aceto bianco

q.b. olio evo



Per la crema di topinambur

350 g topinambur

70 g patate

15 g cipollotto fresco

q.b. brodo vegetale



Per la composta di cipolla

150 g cipolla rossa

10 g zucchero

30 g miele

50 g aceto

25 g vino rosso

2 fogli di colla di pesce

Crocchette di halibut, crema di topinambur e composta di cipolla rossa

1. Tritare l'halibut con le erbette aromatiche. unire le patate schiacciate. gli altri ingredienti e condire il tutto. Dar forma alle crocchette e metterle in abbattitore. Al momento del servi­zio pastellarle, panarle e friggerle.2. Pelare il topinambur. le patate e, dopo aver nettato il cipollotto, tagliare tutto finemente. Cuocere con un filo di olio evo e brodo vegetale e frullare fino ad ottenere una crema omo­genea e densa.3. Tritare la cipolla e metterla in cottura con tutti gli ingredienti. per ultimo aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata e strizzata;conservare la composta in frigo.





Composizione del piatto: in un piatto piano disporre uno spuntone di crema, adagiare la croc­chetta e una quenelle di composta di cipolla rossa.

