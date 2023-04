Ingredienti:

2 gallinelle di circa 400 g ciascuna

Porro g 30

Olio di oliva extravergine g 80

Sale q.b.

Peperoncino un pizzico

Olive taggiasche g 30

Carote g 40

Peperoni rossi g 140

Vino rosso marzemino 1 bicchiere per la riduzione

Patate g 300

Timo qualche rametto

Aneto qualche rametto

La Gallinella in montagna

ProcedimentoPulire e sfilettare la gallinella , porre in vassoio aggiungere sale, foglie di timo, foglie di aneto , olio di oliva e porro tritato e rosolato .Porre la Gallinella in frigo per un paio d’ore, quindi porre in contenitore monoporzione di alluminio in precedenza oleato attorcigliando la gallinella , al centro porre le carote tagliate a julienne in precedenza pelate , unire qualche oliva taggiasche, ,metter in forno al 170' possibilmente a misto vapore . Lasciare cuocere per circa 15 minuti.A parte frullare i peperoni con olio di oliva extravergine e sale in precedenza fatti appassire in forno con olio e sale e una volta cotti spellati.In padellino con il marzemino dal colore rubino preparare la riduzione.Per preparare le patate, lavare tagliare a lamelle sottili con tutta la buccia, cuocere in padella .Comporre il piatto, iniziando con le patate come zoccolo , poggiare su la Gallinella in modo delicato, cospargere con la riduzione di marzemino, e inchiostro di peperoni , guarnire con le olive taggiasche , fiori eduli e polvere di capperi.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.