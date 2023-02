Ingredienti:

Pesce spada sfilettato kg 1

Pesce Sandra sfilettato g 600

Cipollotto e scalogno g 50

Pane in cassetta g 100

Aneto qualche foglia

Latte g 30

2 melanzane di media grandezza

Menta qualche foglia

1 spicchio d'aglio

Olio di Oliva extravergine g 100

Sale q.b.

Pomodorino giallo g 200

Pomodorino rosso g 200

Cime di rapa g 200

Rotolo di pesce spada, con morbido di pesce Sandra alle cime di rapa, su cavolo rosso e tartare di melanzane alla mediterranea

Con l'aiuto di un cutter da tavolo preparare la farcia con il pesce Sandra sfilettato, unire cipollotto rosolato, pane in cassetta tagliuzzato, sale, aneto, infine aggiungere il latte per avere una farcia omogenea. Preparare la farcia con pesce crudo, così da ottenere un rotolo di pesce compatto.Per preparare il rotolo, tagliare a fette sottile il pesce spada porre sul tavolo da lavoro su della pellicola, aggiungere la farcia mettendo all'interno dei pezzetti di cime di rapa in precedenza lavati e scottati, quindi iniziare ad avvolgere con l'aiuto della pellicola. Mettere in busta sottovuoto e cucinare al Roner per circa 1 ora e 30 minuti a 68°C. Porre in abbattitore, quando raffredda, il rotolo va rosolato in padella e se necessita va rigenerato in forno.

Per la tartare di melanzane

Mettere in forno con olio e sale a 170°C per circa 1 ora e 20 minuti, una volta cotta la melanzana va svuotata tritata al coltello condire con aglio olio di oliva extravergine, sale e foglie di menta e timo.



Per le salse preparare un frappè dei due pomodorini rosso e giallo, in precedenza privi di buccia, con l'aiuto di un frullatore aggiungere il pomodorino rosso con olio sale, basilico un pezzetto di aglio e olio di oliva extravergine. Allo stesso modo per il frappè di pomodorini gialli.

