Ingredienti per 4 persone



• 600g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische

• 8 pomodori ciliegini

• 1 peperone rosso

• 1 cipolla rossa

• 1 carota

• 1 porro

• 1 zucchina

• 1 pizzico di timo essiccato

• 1 pizzico di origano

• 3 cucchiai di olio extra vergine d'oliva

• sale e pepe

Salmone norvegese al forno con verdure

• foglio di alluminio• panna acida, leggera• Preriscalda il forno a 200 °C.• Tagliare la cipolla rossa a spicchi, il peperone a pezzetti e il porro, la carota e la zucchina a fettine.• Mischiare l'olio d'oliva, il timo, l'origano e le verdure in una ciotola e trasferire il tutto in una teglia da forno.• Versare un paio di cucchiai d'acqua sulle verdure, condire con sale e pepe e coprire la teglia con un foglio di alluminio. Cuocere in forno per circa 25 minuti.• Aggiungere il salmone tagliato a filetti e continuare la cottura per altri 5-10 minuti.• Servire con la panna acida come accompagnamento.: personalizza la ricetta con le verdure e le erbe che preferisci. Si può anche aggiungere al salmone della salsa agrodolce piccante, salsa di soia o succo di limone per insaporirlo ancor di più.

