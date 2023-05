Variazione di scampi

Variazioni di scampi.

Ricetta di Marco Tomasi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Cremoso agli scampi

500 g Salsa agli Scampi Surgital Linea Sugosi - i Prestigiosi

100 g panna fresca

2,5 g agar agar

30 g passata di pomodoro

5 g mazzetto aromatico (timo, basilico, alloro)



Verdure croccanti

50 g cipolla rossa di Tropea

50 g pomodoro ramato

50 g carote

50 g sedano

20 g olio evo al basilico

q.b. sale e pepe

q.b. olio evo



Scampo confit

10 scampi sgusciati

300 g burro dolce

5 g brandy

3 g alloro

3 g timo

2 g sale Maldon



Decorazione

q.b erbe aromatiche



Preparazione

Cremoso agli scampi

In una casseruola portare ad ebollizione la salsa agli scampi con la panna, la passata di pomodoro ed il mazzetto aromatico. Aggiungere l'agar agar e portare a bollore rimestando con una frusta. Rimuovere gli aromi e insaporire con sale e pepe. Disporre la salsa in un piatto da servizio e raffreddare in modo che l'agar agar possa agire.



Verdure croccanti

Pulire, pelare e tagliare le verdure a brunoise, saltarle velocemente in padella con dell'olio lasciandole croccanti. Trasferire in una boulle e condire le verdure con il sale il pepe e l'olio al basilico.



Scampo confit

In un pentolino unire il burro con il Brandy e gli aromi, portare ad una temperatura di 55°C ed immergervi gli scampi per 5 minuti. Scolare dal burro e condire con sale Maldon.



Decorazione

Utilizzare le erbe aromatiche in finitura del piatto.



Servizio

Con l'aiuto di un coppapasta disporre le verdure croccanti sopra al cremoso agli scampi, rigenerare in forno a 60°C con il 5O% di umidità.

Adagiare sopra alle verdure lo scampo appena scolato dal burro e decorare con i germogli.

