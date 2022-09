Lasagnette gratinate con salmone norvegese affumicato e broccoletti

La consistenza avvolgente della besciamella incontra il gusto leggermente affumicato del salmone norvegese e il sapore gradevolmente amarognolo dei broccoletti. Una ricetta pensata da Gianpaolo Ghilardotti, lo chef-imprenditore alla guida di Foodlab, azienda italiana con sede nella food valley parmense che seleziona, lavora e affumica con cura un prodotto di alta qualità sempre fresco, mai congelato, per poi distribuirlo in tutta l’Italia. Dai freddi e profondi fiordi della Norvegia tutto il gusto del salmone, affumicato lentamente con una tecnica affinata negli anni, selezionando legni e dosando tempistiche.

Un primo piatto non solo buono, ma anche sano: il salmone norvegese è infatti ricco di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e omega-3 che contribuiscono a rafforzare il sistema visivo e nervoso. Una ricetta perfetta per sorprendere ai pranzi e cene in famiglia, ma anche per portare in tavola un prodotto di alta qualità nelle occasioni speciali.

Ingredienti per 4 persone

Tempo di preparazione 45 minuti

Per la besciamella

1 l di latte intero fresco

¼ di cipolla

80 g di burro

50 g di farina “00”

noce moscata q.b.

sale q.b.

Per le lasagnette

4 fogli di pasta per lasagne

400 g di ciuffi di broccoli

300 g di Salmone Norvegese Affumicato della linea Fumara di Foodlab

400 g di besciamella ‘modificata’

10 g di burro

20 g di pane per gratin

20 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Per la besciamella

Sciogliere la farina nel burro, aggiungere la cipolla e lasciare cuocere a fuoco lento per 1 minuto.

Unire il latte caldo e aggiustare di sale. Per una besciamella ‘modificata’ più leggera sostituire metà dose di latte con l’acqua di cottura dei ciuffetti di broccoli messi parallelamente a lessare in poca acqua salata (da conservare a parte).

Continuare la cottura a fuoco lento per 1 minuto mescolando di continuo e inserendo un pizzico di noce moscata.

Togliere dal fuoco e fare raffreddare con qualche noce di burro sopra.

Per le lasagnette

Scottare i fogli di pasta per lasagne nell’acqua dei broccoli aggiungendo un poco di olio extravergine di oliva. Stendere i fogli su un canovaccio e farli raffreddare.

Ungere una teglia, mettere una base leggera di besciamella e stendere un foglio di pasta. Fare un altro strato sottile di besciamella (circa ¼ del totale) e unire 1/3 dei broccoli lessati e 1/3 di Salmone Norvegese Affumicato tagliato a julienne. Coprire con un altro foglio di pasta e ripeter l’operazione sino ad avere 3 strati di farcitura e 4 di pasta. Sopra l’ultimo strato aggiungere solo la besciamella.

Spolverare infine con il pane per gratin, un pizzico di Parmigiano grattugiato e ungere con un po’ di burro fuso.

A questo punto tagliare la lasagna in 4 pezzi e infornar a 220° per 15 minuti; finite con il grill.

Il piatto è pronto per essere servito caldo e decorato con qualche ciuffo verde di broccoli.