Ingredienti per 2 persone

80 g di riso venere

200 g di zucca

160 g di ceci in vasetto di vetro

2 cucchiaini di curry

1 cucchiaio di olio EVO

2 manciate di rucola

1 cucchiaio di mandorle in scaglie

1 pizzico di sale

pepe nero

Poké di riso Venere, ceci, zucca e rucola

Preparazione:

Sciacquate il riso venere sotto acqua corrente e cuocetelo in acqua salata per il tempo indicato nella confezione. Tagliate la zucca a piccoli cubetti e cuocetela in forno ventilato a 180 °C per 15 minuti e cospargete con il pizzico di sale e del pepe nero macinato. Sgocciolate per bene i ceci e riscaldateli per un paio di minuti in una padella con un filo di olio EVO cospargendoli con il curry, mescolando di tanto in tanto. Disponete in una terrina il riso venere, la zucca, i ceci e la rucola senza mescolarli. Guarnite con le mandorle in scaglie.

