Ingredienti per 4 per persone

Pasta all’uovo:

500g farina per pasta

360g tuorlo uovo pastorizzato



Ripieno:

500g cavolo cappuccio bianco

20g olio evo

20g semi cumino

200g patate lesse

100g Parmigiano Reggiano Dop

1 uovo

Sale e pepe



Fagioli borlotti:

500g fagioli borlotti secchi o in scatola purché di buona qualità

Brodo vegetale

100g panna fresca

2 fogli colla di pesce

Sale e pepe

2 Bombolette N2o



Carne salada:

400g carne salada in fettine sottili

Noi la prepariamo nella nostra cucina, ma voi potete tranquillamente servirvi dal vostro macellaio di fiducia in quanto il procedimento richiede diversi giorni.



Consommé al Trentin grana:

380g Croste di Trentin grana

1 foglia alloro

10 grani pepe nero

1,2 l acqua gasata

Bottone ai sapori trentini, fagioli borlotti, carne salada e consommé di Trentin grana

Inserire la farina in una planetaria, impastare col gancio versando a filo il tuorlo d’uovo, quando inizia a formarsi un impasto omogeneo togliere dalla planetaria e finire di impastare a mano su una spianatoia di legno o su un piano di marmo poi condizionare in sottovuoto e lasciar riposare almeno una notte.Preriscaldate il forno a 250°C, prendete il cavolo cappuccio e avvolgetelo nella carta argentata con la metà dei semi di cumino, un filo di olio evo e un pizzico di sale, mettete quindi la palla di alluminio in forno per circa 1h e 30 min, controllate comunque la cottura.Scartate il cavolo dall’alluminio e passatelo al tritacarne insieme alle patate lesse, in una bowl mettete il cavolo, le patate, i semi di cumini rimanenti, il parmigiano,l’uovo e regolate di sale e pepe.Inserite il ripieno in una sac a poche.Stendete la pasta all’uovo con la sfogliatrice, all’incirca sulla quarta misura, adagiate il ripieno sulla pasta intervallando di qualche centimetro e coprite con un secondo velo di pasta aiutandovi con dell’acqua per far aderire bene i veli di pasta.Con le dita fate uscire l’aria in eccesso e poi, aiutandovi con un copa pasta create i vostri bottoni.In questo caso ho voluto fare dei bottoni, ma potete fare le forme che più vi piacciono.Mettete a bagno i fagioli la sera prima, il giorno seguente lessateli con il brodo vegetale fino a cottura, frullateli, passateli al setaccio per avere una crema liscia e aggiustate di sale e pepe.In questo caso ho realizzato una spuma, se non disponete di un sifone potete tranquillamente utilizzare solo la crema.Una volta ottenuta la crema mettete in ammollo 2 fogli di colla di pesce in acqua fredda, riscaldate la panna e unitevi la colla.Unite tutte gli ingredienti e miscelate con l’aiuto di una frusta, caricate il sifone chiudetelo e inserite le due cariche.Fate riposare per 3-4 ore.Stendete le fettine di carne salada su una teglia da forno foderata con della carta, fatela essiccare al forno per 7-8 ore a una temperatura di 60-70 °c.Tritate finemente a coltello.





Per il consommé

Utilizzate le croste di Trentin grana che vi avanzano dopo averlo grattugiato, condizionate in un sacchetto sottovuoto tutti gli ingredienti e cuocete in roner a 65 °c per 3h, filtrate e tenete da parte.



Impiattamento

Lessate i bottoni in abbondante acqua salata, passateli in padella con una noce di burro, scaldate il sifone a bagno maria e il consommé,

Iniziate ad impiattare alternando un bottone con una spruzzo di spuma, cosi per 5 volte, guarnite con la carne salada, germogli di pisello e versate il consommé bello caldo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.