Ingredienti (per 4 persone):

320 g di spaghetti

40 g burro di alpeggio

20 g di olio

200 g di Mascherpa di Bitto Storico

5 g di Pesteda di Grosio

100 ml di acqua

Cacio e pepe del passo di San Marco, uova di selva e Mascherpa di Bitto Storico

Cuocere la pasta in acqua bollente con 10 gr di sale per litro. In una casseruola mettere acqua, burro e olio. Versare all’interno gli spaghetti cotti al dente e continuare la cottura fino ad amalgamare il tutto. Aggiungere la pesteda e impiattare.Disporre 50 g a persona a scaglie sottili sopra gli spaghetti e servire.

