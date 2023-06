Cappellacci ripieni di ossobuco mantecati alla crema di patate

Cappellacci ripieni di ossobuco mantecati alla crema di patate.

Ricetta di Luca Borrelli della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Pasta per cappellacci

500 g Mix Pasta Fresca Nutrifree

5 uova

10 g olio evo

1 g sale



Ossobuco in gremolata

400 g ossobuco di vitello

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla

1 foglia di alloro

100 ml vino bianco

30 g farina di riso

2 l brodo di carne

q.b. sale e pepe



Crema di patate e Parmigiano Reggiano

2 patate

2 scalogno

100 g buccia di Parmigiano Reggiano

1 foglia di alloro

1 l acqua gasata

200 g panna

q.b. olio, sale e pepe

100 g porto bianco



Micro green

20 erbe aromatiche



Fondo di vitello

800 g ossi di vitellone

1 sedano

1 carote

1 cipolla

2 pomodori

500 ml vino rosso

mix erbe (timo, rosmarino, alloro)

5 acqua o ghiaccio

q.b. sale

Preparazione

Pasta per cappellacci

Ottenere un impasto con tutti gli ingredienti e far riposare. Stendere l'impasto e copparlo. Farcire la pasta con il ripieno e formare dei cappellacci.



Ossobuco in gremolata

Preparare una mirepoix con le verdure e rosolarle in una casseruola. Aggiungere gli ossobuchi infarinati con la farina di riso, salare e pepare. Sfumare con il vino e continuare la cottura con il brodo di carne. Portare a cottura. Successivamente spolpare la carne e passarla in planetaria. Regolare di sale e pepe. Utilizzare il ripieno peri cappellacci.



Crema di patate e Parmigiano Reggiano

Tagliare finemente le patate e cuocerle insieme alle bucce di Parmigiano in un soffritto di scalogno e alloro. Sfumare con il porto, aggiungere l'acqua e ridurre del 70%, aggiungere la panna e filtrare. Bilanciare di sapidità. Utilizzare questa preparazione per mantecare i cappellacci.



Micro green

Utilizzare le erbe aromatiche per decorare il piatto.



Fondo di vitello

Preparare un classico fondo di vitello con gli ingredienti. Utilizzarlo come fondo peri cappellacci.



Servizio

Cuocere i cappellacci in acqua salata per 2 minuti. Mantecarli con la crema di patate. lmpiattare i cappellacci e completare con il fondo di vitello.

