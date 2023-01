Ingredienti per 10 persone

Per la fregola

1 kg Friarielli Bonduelle

2,5 kg brodo vegetale

700 g fregola

60 g scalogno

40 g sale fino

20 g aglio

50 ml olio evo

5 g peperoncino fresco



Per completare

300 g burrata

200 g tonno rosso (abbattuto x 72 h)

60 ml olio evo

30 g bottarga di muggine

2 ml quintessenza di bergamotto

Fregola mantecata alle cime di rapa, burrata, crudo di tonno e olio al bergamotto

Preparazione

1. Cuocere a vapore i friarielli, tenendo da parte qualche piccola cima di rapa ed insaporire in una casseruola con olio evo, scalogno, aglio, peperoncino e sale. Frullare il tutto. Tostate la fregola con poco scalogno maturato. Cuocere con brodo vegetale. Mantecare con la crema di friarielli, regolare di sale.



2. Aromatizzare l'olio con la bottarga grattugiata e le gocce di quintessenza di bergamotto.



Composizione del piatto: completare la fregola con la burrata, qualche fettina sottile di tonno crudo e l'olio aromatizzato con bottarga e bergamotto.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.