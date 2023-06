Fregola, Pecorino di fossa, granchio e stracciatella

Fregola mantecata al Pecorino di fossa Dop, polpa di granchio e stracciatella

Fregola mantecata al Pecorino di fossa Dop, polpa di granchio e stracciatella.

Ricetta di Tommaso Bonseri Capitano della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Fregola mantecata

500 g fregola mantecata

q.b. brodo vegetale

200 g Pecorino di Fossa Dop Tre Valli

q.b. sale

q.b. pepe

50 g burro al granchio



Polpa di granchio

200 g polpa di granchio

10 g aneto

2 zeste di lime

30 g olio evo

200 g burro

q.b. sale

q.b. pepe



Stracciatella liquida

50 g latte intero fresco

150 g stracciatella fresca

q.b. sale

q.b. pepe



Decorazione

germogli o fiori

Preparazione

Fregola mantecata

Tostare la fregola in padella, aggiungere il brodo e cuocere per circa 18 minuti. Controllare la cottura. Mantecare con burro al granchio, e pecorino di fossa. Aggiustare di sale e pepe.



Polpa di granchio

Ricavare la polpa dal granchio e condirla con aneto tritato olio evo e zeste di lime, sale e pepe. Mettere sottovuoto il burro e il carapace e cuocere a 6S°C per 6 ore, filtrare e raffreddare il composto.



Stracciatella liquida

Scaldare il latte, aggiungere la stracciatella e aggiustare di sale. Mixare di nuovo prima del servizio.



Decorazione

Selezionare i germogli o fiori per decorare il piatto.



Servizio

Adagiare la fregola nel piatto e posizionarvi sopra la polpa di granchio. Dressare la crema di stracciatella liquida. Aggiungere i germogli o fiori.

