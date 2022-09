Gnocchi di patate ripieni di baccalà, alici e cipollotti

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1000 g patate

4 tuorlo

100 g farina

sale

300 g alici sotto sale

4 cipollotti di Castrofilippo

Gnocchi di patate dorati e ripieni di baccalà, salsa di alici e cipollotti di Castrofilippo

Per la salsa di alici: scolare le alici, frullarle e montarle con olio a filo sino ad ottenere una vera e propria maionese di alici. Ammorbidire con acqua.



Per gli gnocchi: cuocere le patate a 130 gradi in forno avvolte da carta alluminio per up ora. Aprire la carta e continuare per 10 minuti. Passare a schiacciapatate con tutti gli altri ingredienti.

Si dovrà formare una massa morbida, delicata ed omogenea.

Con la pasta di patate modellare una pasta della grandezza di un uovo e con il pollice spingere dentro il centro creando un buco che andrà riempito con il baccalà.

Chiudere lo gnocco dando la forma classica. Cuocere gli gnocchi in acqua salata per 4-5 minuti.

Scolare gli gnocchi, asciugarli e rosolarli in padella con olio ed uno spicchio d’aglio.



Per i cipollotti: tagliare in quarti i cipollotti, condirli con sale ed olio quindi rosolarli in padella antiaderente.



RIPIENO DI BACCALÀ MANTECATO



Tempo di preparazione: 2 ore

Dosi: 1 kg di baccalà, 1 kg olio di semi, sale q.b.

Procedimento:

- Lasciare in ammollo per tre giorni lo stoccafisso per reidratarlo, sostituendo l’acqua ogni 24 ore.

- Quando ben ammollato, sfilettare il pesce e pulire la ventresca.

- Far bollire il pesce - partendo da freddo - in acqua non salata per un’ora.

- Scolare e lasciare intiepidire, è importante pulire il pesce prima che si raffreddi.

- Rimuovere eventuali spine rimaste e residui, fino ad ottenere solo la polpa bianca.

- Inserire il baccalà a temperatura ambiente in planetaria per sfilacciarlo.

- Aggiungere poco alla volta, a filo, un chilo di olio di semi e di tanto in tanto stemperare con un po’ di acqua di cottura. Dopo circa 30 min si otterrà una crema spumosa bianca alla quale si dovrà aggiungere solo sale a piacere.



Il consiglio dello chef:

Evitare di aggiungere troppa acqua di cottura in planetaria.



COMPLETAMENTO DEL PIATTO

Completare la cottura degli gnocchi in forno per qualche minuto. Nel frattempo stendere la salsa di alici a specchio nel piatto, adagiarvi sopra gli gnocchi e completare con i petali di cipollotto.

Servire.





L’INGREDIENTE SEGRETO-TESORO

Lo stoccafisso (in Veneto definito baccalà) viene considerato tra i pesci più preziosi, non tanto per il suo effettivo valore economico, quanto per il suo importante contributo storico: potendo essere conservato per molto tempo consentiva di sfamare molte famiglie.

