Paccheri con Parmigiano, tuorlo ed asparagi

Ingredienti

Parmigiano Reggiano Dop 20 mesi

Burro

Panna liquida

Sale e pepe qb

Asparagi

Oli di semi di arachide

Uova

Paccheri di Gragnano Igp rigati

Paccheri con crema di Parmigiano, neve di tuorlo ed asparagi croccanti

Procedimento

Fate una fondutina con la penna liquida ed il parmigiano grattugiato, aggiustate di sale e pepe e Lavorate a fuoco basso e frusta, per evitare grumi. Lavate gli asparagi, asciugateli e fatene lamelle lunghe con il pelapatate, infarinateli e friggete l’olio di semi di arachide a 180°.

Poi mettete ad asciugare su carta assorbente.

Lessate le uova, e quando sono sode sbriciolate il tuorlo a neve.

Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolate al dente e mantecate in padella con la fonduta.

Finitura

Fila di paccheri su abbondante fonduta per dare cremosità, quemite con tuorlo 2 neve e finite regalando croccantezza con gli asparagi fritti.

