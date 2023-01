Ingredienti per 10 porzioni

800 g penne rigate Selezione Oro Gran Chef Barilla



Per la salsa

200 g bottarga di tonno

300 g burro salato

200 g tonno rosso Sicilia (parte non nervosa da servire cruda)

100 g panna fresca

200 g latte di mandorla

q.b. olio evo

Penne rigate alla carbonara di tonno e latte di mandorla

Essiccare la bottarga di tonno tagliata a lamelle di 3mm in forno ventilato alla temperatu­ra di 40°C. Successivamente polverizzarla nel mixer e se necessario setacciarla finemen­te. Cuocere la pasta 5 minuti in meno rispetto alla cottura ottimale. In una padella con poco burro aggiungere poca acqua di cottura. la panna e una parte di bottarga liofilizzata ottenendo una riduzione dalla consistenza di una crema. Aggiungere la pasta e terminare la cottura mantecando con il restante burro, aggiungere ancora bot­targa in polvere e ultimare con olio evo.: disporre la pasta in piatto fondo, il tonno a julienne e la crema di bot­targa aggiuntiva, servire con uno shot di latte di mandorla.

