Riso al salto, baccalà, friggitelli e carote al mandarino

Ingredienti per 10 persone

Riso al salto

400 g riso carnaroli

30 g porro

40 g Parmigiano Reggiano

50 g burro

1 g zafferano in pistilli

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe

q.b. brodo vegetale



Passatina di carote al mandarino

300 g carote a rondelle

2 mandarini

q.b. olio evo

q.b. sale



Per guarnire

10 Friggitelli Bonduelle Food Service Italia

300 g baccalà

q.b. erbette aromatiche

q.b. olio evo

q.b. sale

Riso al salto con crudo di baccalà, friggitelli e passatina di carote al mandarino

Cuocere il riso esattamente come un risotto allo zafferano. Stendere in una teglia di 2,5 cm di altezza, raffreddare e fare risposare 24 ore.Formare dei rettangoli e rosolare in padella antiaderente fino a ottenere la crosticina croccante da entrambi i lati.Rosolare le carote in pentola con olio evo e coprire con acqua. Portare a cottura, sistemare di sale e frullare. Grattugiare la scorza dei mandarini.Saltare i friggitelli in padella con olio evo, erbette ed un po’ d'acqua, sistemare di sale.Tagliare a rettangolo il baccalà e condire con sale ed olio evo.Adagiare il riso al salto nel piatto, dressare con la passatina di carote e poggiare sopra il baccalà ed i friggitelli.

