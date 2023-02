Ingredienti per 10 persone

Per la bisque

750 g gamberi

70 g cipolla bianca

50 g carote

50 g olio evo

125 g burro

125 g di panna

2 foglie di alloro

70 g cognac

250 g polpa pomodoro

2 spicchi di aglio



Per il risotto

700 g riso carnaroli

700 g Zucca a cubetti Bonduelle

250 g Mozzarella di bufala campana Dop

125 g olio evo

2 scalogno

5 g timo

50 g scaglie di tartufo nero uncinato

30 g perlage di tartufo nero

3 lt bisque di gamberi

q.b sale e pepe

Risotto con crema di zucca, riduzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, crudo e cotto di gamberi e perlage di tartufo nero

1. Sgusciare i gamberi mettendo da parte la polpa. Sciacquare le teste e i carapaci e rosolarli in olio e burro, sfumando con parte del cognac, aggiungere le verdure e insaporire il tutto con la panna. Unire l'alloro, la polpa di pomodoro e coprire con acqua fredda. Far cuocere per circa 30 minuti a fuoco moderato.Lasciare riposare il tutto per circa 30 minuti, frullare e filtrare.2. Rosolare la polpa dei gamberi con un filo d'olio e, dopo aver bagnato con il cognac rimasto facendo flambare, sfumare con un po’ di bisque aggiustando di sale e pepe. Tenere da parte. Far rosolare 700 g di zucca a cubetti Bonduelle con un po’ di scalogno, aggiungere acqua e portarla a cottura aggiustando di sale. Con l'aiuto di un mixer ad immersione ottenete una crema liscia.In una ciotola contenente acqua della mozzarella versate la stessa mozzarella di bufala tagliata a cubetti, copritela con un foglio di pellicola e fatela andare nel microonde per circa 2 minuti a 800 w. La mozzarella si dovrà ammorbidire ma non sciogliere. Trascorsi i due minuti togliere la ciotola dal microonde e passate il composto con il mixer a immersione in modo da ottenere una crema di mozzarella di bufala.Tostare il riso carnaroli in un pentolino caldo con poco olio evo ed aggiungere un po' alla volta la bisque di gamberi ben calda fino a coprire il riso. Quando il riso è quasi cotto mantecare con la crema di zucca, un po’ di crema di bufala e qualche gambero già pulito.





Composizione del piatto: ultimata la cottura, versare il riso in un piatto piano disponendolo a specchio. Arricchite il piatto con qualche gambero crudo e qualche cucchiaio di crema di bufa­ la, poche scaglie e perlage di tartufo nero uncinato per piatto e foglioline di timo.

