Tronchetto di Natale alla banana Chiquita.

Le festività natalizie sono il momento più goloso dell'anno. Questo dolce versatile, può essere personalizzato in tantissimi modi, sia a livello estetico che di gusto: il tronchetto alla banana è una coccola sorprendente, grazie all'ingrediente speciale che saprà avvolgere i palati con il suo gusto inconfondibile: la banana Chiquita.

Ingredienti:

300 ml di bevanda a base di latte di mandorla

2 banane Chiquita

6 tuorli taglia media

3 albumi taglia media

160g di zucchero semolato

160g di farina “00”

Per finire la pasta biscuit:

3 cucchiai di zucchero semolato

Per la farcitura:

250g di mascarpone

2 cucchiai di zucchero a velo

100g di panna liquida fresca

Per la ganache al cioccolato fondente:

200g di cioccolato fondente

100g di panna liquida fresca

10g di cocco rapè

Per decorare:

Ribes rosso

Rosmarino fresco

Procedimento

1. Montare a neve ferma gli albumi con metà dello zucchero. Tenere da parte.

2. Montare bene con l’aiuto delle fruste elettriche i tuorli e lo zucchero rimanente per qualche minuto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

3. Aggiungere gli albumi precedentemente montati a neve ferma incorporandoli dal basso verso l’alto con una spatola per evitare di smontare il composto.

4. Unire anche la farina, mescolare lentamente con una spatola, sempre dal basso verso l’alto, affinché il composto inglobi aria e non si smontino le uova. Versare l’impasto su una teglia coperta di carta forno.

5. Con l’aiuto della spatola stendere l’impasto su una placca da forno, coperta con carta forno, fino a coprire tutta la superficie della teglia. Lo spessore dovrebbe essere di circa 1 cm.

Cuocere a 180° per circa 8-9 min in forno statico. Sfornare e sollevare la pasta biscotto insieme alla sua carta forno; adagiare su un canovaccio. Cospargere con zucchero e coprire con foglio di pellicola per alimenti. Piano piano arrotolare la pasta su sé stessa aiutandoti con il canovaccio. Chiudere il rotolo e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente.

Per la crema alla banana:

1. Lavorare il mascarpone con 2 cucchiai di zucchero a velo. Aggiungere 2 banane tagliate a fettine e 100 g di panna montata, mescolare il tutto.

2. Riprendere il rotolo di pasta biscuit, srotolando delicatamente e togliere la carta forno. Farcire con la crema alla banana e avvolgerlo ancora su sé stesso, poi sigillare. Lasciare riposare per 2-3 ore in frigorifero.

3. Per la ganache, tritare finemente il cioccolato fondente. Portare a ebollizione la panna, spegnere il fuoco e aggiungere il cioccolato fondente tritato. Mescolare con una frusta finché il cioccolato non si scioglie. Lasciare intiepidire.

4. Riprendere il rotolo e praticare un taglio obliquo (saranno i due rami del tronchetto). Assemblare i due pezzi del tronchetto in modo da formare un tronco di albero.

5. Coprire il tronchetto con la ganache, aiutandosi con una spatola o coltello a punta tonda, in modo tale da simulare l’effetto corteccia. Spolverare col cocco rapè e decorare con ribes e rosmarino.

