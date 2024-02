Ti presento Sanremo, “Coffee Smoking”: il drink in onore di Paolo Bonolis

Coffee Smoking, il drink in onore di Paolo Bonolis

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne, ha creato “Aristory”, la nuova drinklist ideata per omaggiare attraverso 10 cocktail dieci storiche icone della tv del Bel Paese. Per Paolo Bonolis, Alessia Bigolin, drinksetter, ha creato "Coffee Smoking", mix di bourbon, bitter e liquore al caffè con una guarnizione di soffice zucchero a velo alle fragole. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

30 ml Black Sinner;

20 ml Bourbon Whisky;

20 ml Bitter;

10 ml Maraschino;

Zucchero a velo alle fragole

Preparazione:

Per la realizzazione del Coffee Smoking prendete uno shaker e, dopo averlo raffreddato, versate al suo interno tutti gli ingredienti. Riempite lo shaker colmo di ghiaccio, chiudetelo e shakerate energicamente per circa 7-10 secondi. Apritelo e filtrate il liquido in un bicchiere a forma di pipa precedentemente raffreddato con l’aiuto di uno strainer e di un colino da cucina (tecnica definita Double Strain). Decorate con dello zucchero filato alla fragola.

