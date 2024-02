Ti presento Sanremo, “Niente Pizzi”: il drink in onore di Nunzio Filogamo

Niente Pizzi, il drink in onore di Nunzio Filogamo

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne, ha creato “Aristory”, la nuova drinklist ideata per omaggiare attraverso 10 cocktail dieci storiche icone della tv del Bel Paese. Per Nunzio Filogamo, Alessia Bigolin, drinksetter, ha creato “Niente Pizzi”, uno speciale Moscow Mule. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

40 ml Vodka Le Philtre Blu;

30 ml succo di lime;

150 ml Le Tribute Ginger Beer;

1/2 zenzero fresco;

Ghiaccio a cubetti;

Scorza di limone;

Zenzero fresco.

Preparazione:

Per iniziare, riempite un bicchiere basso con cubetti di ghiaccio. Aggiungete il succo di lime e la vodka Le Philtre. Aggiungete Le Tribute Ginger Beer e mescolate delicatamente con un cucchiaio. Guarnite infine con scorza di limone e zenzero fresco.

