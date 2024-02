Ti presento Sanremo, “Piña Colata”: il drink in onore di Antonella Clerici

Piña Colata, il drink in onore di Antonella Clerici

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne, ha creato “Aristory”, la nuova drinklist ideata per omaggiare attraverso 10 cocktail dieci storiche icone della tv del Bel Paese. Per Antonella Clerici, Alessia Bigolin, drinksetter, ha creato “Piña Colata”. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

60 ml Cachaça 51;

30 ml succo di limone;

60 ml latte di cocco;

35 ml sciroppo lavanda Bacanha;

Fiore di lavanda per guarnire.

Preparazione:

Unite il ghiaccio e tutti gli ingredienti in un blender, filtrate il tutto e servite in un bicchiere basso.

Guarnite con il fiore di lavanda.

