Ti presento Sanremo, “Purple Tonic”: il drink in onore di Raffaella Carrà

Purple Tonic, il drink in onore di Raffaella Carrà

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne, ha creato “Aristory”, la nuova drinklist ideata per omaggiare attraverso 10 cocktail dieci storiche icone della tv del Bel Paese. Per Raffaella Carrà, Alessia Bigolin, drinksetter, ha creato "Purple Tonic". Ecco la ricetta:

Ingredienti:

50 ml Iovem;

10 ml acqua tonica premium;

Aria di sale;

Lime multicolor dipinto a mano.

Preparazione:

La realizzazione del Purple Tonic con aria di sale prevede la costruzione direttamente all'interno del bicchiere, sarebbe quindi ideale costruire il cocktail in un bicchiere già freddo. Se questo non è possibile, potete raffreddarlo con dei cubetti di ghiaccio prima di procedere nella costruzione del cocktail stesso. Prendete il bicchiere, riempitelo colmo di ghiaccio, versate in ordine 50 ml di Iovem e 10 ml di acqua tonica premium. Con l'aiuto di un bar spoon mescolate dal basso verso l'alto per miscelare bene gli ingredienti. Aggiungete qualche cubetto di ghiaccio e completate il drink con l'aria di sale creata appositamente. Guarnite con il lime multicolor.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.