Ti presento Sanremo, “Che pesca che fa”: il drink in onore di Fabio Fazio

Che pesca che fa, il drink in onore di Fabio Fazio

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce distillati, spirits e champagne, ha creato “Aristory”, la nuova drinklist ideata per omaggiare attraverso 10 cocktail dieci storiche icone della tv del Bel Paese. Per Fabio Fazio, Alessia Bigolin, drinksetter, ha creato "Che pesca che fa", con succo di lime e sciroppo di pesca amalgamati insieme al rum. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

50 ml Rum Chalong Bay Pure Series;

q.b. cubetti di ghiaccio;

30 ml succo di lime;

q.b. sale;

30 ml Bacanha sciroppo alla pesca

Preparazione:

Prima di tutto, inserite nel frullatore i cubetti di ghiaccio, il rum, lo sciroppo alla pesca e il succo di lime. Tritate il tutto fino ad ottenere un composto granuloso, poi versatelo in uno shaker e agitatelo. Per donare un tocco in più di raffinatezza, inumidite il bicchiere e immergetene una metà nello zucchero e l’altra nel sale. Infine decorate con qualche fetta di pesca a piacimento.

