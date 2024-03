La ricetta per la Pasqua 2024: Cecina fritta con carciofi saltati

Place of Charme, catena di hotel 4 stelle e ristoranti, propone due ricette semplici, ma croccanti e gustose che uniscono il comfort delle polpette (di melanzane) e il sapore delicato dei carciofi e della menta all’abbraccio tradizionale della cecina.

Cecina fritta con carciofi del ristorante Place of Charme

Cecina fritta con carciofi saltati.

A cura dello chef Mario Farina, ristorante Place of Charme a Boccioleto (Vc).

Ingredienti per 4 persone:

Per la cecina:

525 g di acqua

225 g di farina di ceci

60 g olio evo

5 g sale

pepe

Per i carciofi:

2 carciofi violetti

1 ciuffo di prezzemolo

2 foglie di menta

mezzo spicchio d’aglio

olio evo

mezzo bicchiere di vino bianco secco

Procedimento

Setacciare la farina di ceci nell'acqua, rimestando con una frusta e aggiungendo in seguito l'olio evo, il sale ed il pepe, per poi frullare il composto con un frullatore ad immersione. Lasciare riposare il composto in frigorifero per 12 h circa.

Il giorno successivo, foderare quindi con carta forno una teglia (indicativamente 28 cm × 33cm), oliare bene la base e versarvi il composto della cecina preparata precedentemente. Oliare la cecina anche in superficie ed infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti circa. Nel frattempo, pulire i carciofi privandoli delle foglie esterne più dure, tagliare la parte finale delle foglie, quindi tagliare i carciofi a fettine di 4 millimetri circa.

Preparare un battuto con l’aglio, la menta e il prezzemolo e farlo soffriggere in padella insieme ai carciofi per qualche minuto, poi bagnare con il vino bianco, aggiungere sale e pepe e portare a cottura. Una volta che la cecina è fredda, tagliarla a quadrati di circa 4 cm e friggerla in olio a 180 gradi, togliendola una volta che è diventata croccante, per poi asciugarla su carta assorbente.

Servire i quadrati di cecina con una cucchiaiata di carciofi.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.