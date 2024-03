Le costine di maiale alla griglia per festeggiare la Pasquetta 2024

Le costine di maiale per la grigliata di Pasquetta

Le costine di maiale alla griglia rappresentano una delle ricette più ambite per i barbecue pasquali. Si preparano con una vasta gamma di marinature, da quella classica con olio extravergine di oliva e aromi come pepe nero in grani, mirto e rosmarino, per poi spaziare verso marinature più speziate e agrodolci di ispirazione americana. È importante posizionare la griglia alla giusta altezza per evitare che le costine diventino troppo dure.

Ingredienti:

1 kg di costine di maiale

olio extravergine di oliva

pepe nero in grani

rosmarino a piacere

4-5 bacche di mirto

Preparazione

Marinate le costine di maiale con l'olio extravergine di oliva, pepe in grani, le bacche di mirto e erbe aromatiche a piacere per almeno un paio d'ore.

Trascorso questo tempo potete procedere con la cottura alla griglia facendo attenzione alla temperatura delle braci, che non deve essere eccessivamente elevata o il risultato sarà una carne dura.

Se le braci fossero molto vigorose, il consiglio è quello di alzare la posizione della griglia. Spennellate di tanto in tanto con olio di oliva. Portate a cottura le costine girandole spesso, in modo da cuocerle in maniera uniforme.

Servite subito, condendole a piacere.

