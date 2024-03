La Costata di manzo alla griglia per festeggiare la Pasquetta 2024

La costata di manzo alla griglia per la Pasquetta 2024

La ricetta della costata di manzo alla griglia, il primo passo fondamentale è la selezione della carne. È importante optare per pezzi dalla carne rosso scuro, in particolare la costata dovrebbe presentare uno strato di grasso di almeno due dita di spessore in superficie e una buona marmorizzazione. Perfetta per la grigliata di Pasquetta 2024

Ingredienti:

1 kg di Costata di maiale

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b

Preparazione

Togliere la carne dal frigo, prima di passare alla cottura deve essere a temperatura ambiente, la carne va asciugata in modo adeguato. Spennellare la carne con un velo di olio extravergine di oliva, questo non serve per condirla ma per veicolare meglio il calore. Preriscaldate la griglia alla massima temperatura possibile (calcolate che un’ottima cottura della costata alla griglia si raggiunge ai 160°).

Posare sulla griglia la carne per almeno un paio di minuti. Se dopo 2 minuti di cottura appaiono le classiche righe potete spostarla di qualche centimetro in modo da creare altre righe che, insieme alle precedenti, formino dei rombi sullo stesso lato. Solo dopo che si sono formati i rombi potete rivoltare la carne e ripetere il processo.

Procedere finché non avrete individuato il livello di cottura ideale, che per essere preciso dovrebbe essere rilevato con una sonda termometro al cuore della carne: nello specifico 55° per la carne al sangue, 62° per una cottura media e 75° per chi ama la carne ben cotta.

Lasciare riposare la carne 1 minuto dopo la cottura e condire la costata di manzo a piacimento.

