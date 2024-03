Non solo arancione: tutti i colori dello Spritz da fare a casa

Diciamolo subito: lo Spritz è un vino bianco sporco, tagliato con acqua gassata. Almeno, così era in origine. Vale a dire quando gli austriaci, che occupavano il Triveneto nel 1800, lo “inventarono” chiedendo una spruzzata d’acqua per alleggerire il vino bianco locale, considerato troppo forte dalle truppe. Solo a inizio anni ’20 arrivò il taglio di bitter. Cocktail leggero, facile da preparare, si costruisce in pochi secondi direttamente nel bicchiere con ghiaccio, prosecco, soda e bitter (o altro). E si può fare anche a casa. Le quantità? Iba (International Bartenders Association) indica 3 parti di Prosecco, 2 parti di bitter e una spruzzata di soda o acqua gasata. Indicativamente, queste sono le dosi. Ma poi dipende dal gusto personale, dal prosecco usato, dall’ingrediente per tagliare il vino. Insomma, la cosa migliore è provarlo e calibrarlo a proprio piacere. Ecco 10 ricette, non solo “arancioni”…

Aperol Spritz

Aperol Spritz

È senza dubbio il più richiesto, grazie al colore e alla pubblicità fatta da Campari (dal 2003 proprietaria di Aperol comprato dall’irlandese Cantrell & Cochraine che a sua volta l’aveva rilevato dalla famiglia Barbieri nel 1991. La potente macchina del marketing del gruppo milanese, in pochi anni, riuscì a diffondere l’Aperol Spritz prima nel Nord Italia, poi in tutto il Paese e quindi anche all’estero, dove oggi contende al king Negroni il ruolo di icona dell’aperitivo all’italiana. Conquistando a pieno diritto un posto nella lista ufficiale dei cocktail Iba (International Bartenders Association) dal 2011.

Campari Spritz

Campari Spritz

Più alcolico dell’Aperol Spritz E meno dolce, si riconosce a vista per il colore che vira verso il rosso.

Select Spritz

Select Spritz

Negli Anni ’20 del secolo scorso nei bar di Venezia lo Spritz si preparava con il Select, prodotto nella città della Laguna a partire dal 1920 dalla distilleria dei fratelli Pilla con 30 diverse erbe aromatiche, tra cui rabarbaro e ginepro.

Cynar Spritz

Cynar Spritz

Elegante e raffinato, è fatto con Prosecco e Cynar, il famoso bitter al carciofo nato nel 1948, composto da un infuso di botaniche dal sapore dolce amaro e dal colore ambrato scuro.

Hugo Spritz

Hugo Spritz

L’Hugo è un cocktail fresco, dolce e aromatico inventato nel 2005 in Alto Adige dal bartender Roland Gruber, alias AK con Prosecco, menta e sciroppo di melissa.

Martini Spritz

Martini Spritz

Fresco e deciso, si prepara con prosecco dry e vermouth e si decora con qualche foglia di menta e uno spicchio di lime.

Limoncello Spritz

Limoncello Spritz

Dolce e agrumato, la variante con soda, prosecco e limoncello è perfetta a fine pasto, come digestivo o in pairing con il dolce.

Italicus Spritz

Italicus Spritz

Prosecco, Italicus, soda e tre olive verdi: ecco una rivisitazione fresca e contemporanea.

Spritz Blu

Spritz Blu



Ha il colore dell’oceano, grazie al Blue Curacao, l’ingrediente che insieme al Prosecco e alla soda compone questo drink dalle note agrumate, date dalle arance amare, tipiche dell’isola di Curac¸ao.

Green Spritz

Green Spritz

Una new entry è il Green Spritz con P31, un aperitivo verde nato in Veneto nel 2017 composto solo da ingredienti naturali, tra cui camomilla, tiglio, arancio, vaniglia, zenzero, cannella e assenzio. Colorato, eccentrico e originale.

Gitana Spritz

Gitana Spritz

Maria Corbascio, titolare del Controtendenza di Locorotondo rivisita lo Spritz cambiando il bitter con il liquore di Genepì e aggiungendo anche la vodka. È un drink facile, beverino ed estivo.